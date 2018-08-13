Автовладельцам оставят всего пять дней для обращения в страховую компанию после ДТП

Страховые компании внесли на рассмотрение в Минфин проект поправок к закону об ОСАГО. Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает ввести пятидневный срок, в течение которого автовладельцу нужно будет сообщать компании о страховом случае по ОСАГО.

Напомним, сейчас ограничение по срокам обращения к страховщику действует только в случае оформления ДТП по европротоколу, то есть без участия полицейских.

Нововведения предназначены для борьбы с нечестными схемами, отмечают авторы инициативы. Например, они искоренят случаи, когда убыток заявляется через год-полтора. Так автоюристы и мошенники усложняют работу страховых компаний, ведь по прошествии длительного времени точно разобраться в обстоятельствах ДТП становится на порядок сложнее.

В случае принятия поправок, автовладельцу придется доказать, что он реально не мог заявить об убытке в течение выделенных пяти дней, иначе в выплате ему откажут.