​В США решили, что советский Винни-Пух должен стать культовым на Западе

Журналист The Daily Beast Наталья Винкельман провела сравнение Винни-Пуха в американском и советском мультфильмах. Об этом сообщает Lenta.ru. По словам обозревателя, советский Винни более простой, странный, смешной, и похож на героя сказки — коричневый, округлый, с широко открытыми глазами. Кроме того, обозреватель признает Пуха задорным хитрецом, который, например, ходит в гости, чтобы бесплатно подкрепиться. В то время как американский медведь более взрослый, и у него выпирает живот.

Также Винкельман сравнила поведение медведей в затруднительных ситуациях. Советский Винни обращается к зрителями, когда не знает, что делать, а коллега из США только говорит: «Вот незадача!»

Обозреватель отмечает, что Винни-Пух, созданный в СССР, малоизвестен на Западе. Но, по ее мнению, мультфильм должен стать культовым.