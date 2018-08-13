У металлургических и химических компаний могут забрать полтриллиона рублей на новый майский указ Путина

Помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно собирать с металлургических и угольных компаний до полутриллиона рублей, сообщает «Эхо Москвы». По некоторым данным, изъятые средства пойдут на финансирование майских указов Владимира Путина.

Всего же полтриллиона рублей ежегодно предлагается собирать с 14 компаний. При этом Белоусов отмечает, что нынешняя налоговая система не создает условий для дополнительного изъятия сверхдоходов. В металлургической и химической отрасли налоговая нагрузка меньше, чем, к примеру, в нефтегазовой сфере. Так, согласно источникам агентства Bloomberg, помощник президента объяснил свое предложение в письме Владимиру Путину. Его подлинность также подтвердили РБК три источника в компаниях, упомянутых в документе. Основная нагрузка, по мнению помощника президента, должна лечь на компании «Норникель», «Алроса» и «Сибур». По данным РБК, Путин поставил на письме своего помощника резолюцию «Согласен».

Между тем совладелец Новолипецкого металлургического комбината и самый богатый человек России Владимир Лисин раскритиковал идею Белоусова. По словам бизнесмена, идея помощника президента поощряет неэффективную деятельность компаний.