Ялуторовский "Кураж" готовится выпускать карамель и печенье по итальянской технологии

На кондитерской фабрике "Кураж" в Ялуторовске (Тюменская области) готовятся к пуску в эксплуатацию две производственные линии - уже седьмая и восьмая по счету. Одна - по производству карамели, другая - печенья по итальянской технологии.

На предприятии побывал врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

«Фабрика «Кураж» - пример того, как предприниматель из другого региона выбрал для себя Ялуторовск, и самое главное - имеет большие планы по развитию этой площадки. Мы со своей стороны полностью его поддержим. Те проекты, которые они уже реализовали, себя окупают», - считает врио губернатора.

По мнению Моора, хорошая инвестиционная среда территории притягивает предпринимателей из других регионов, в частности - в Ялуторовск.

В частности, субсидии в виде возмещения части затрат по договорам лизинга иногороднему инвестору предоставил региональный департамент инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства, целевой займ - Инвестиционное агентство Тюменской области.

«Эта поддержка позволяет нам и дальше двигаться вперёд и входить в новые инвестиционные проекты», - подчеркнула финансовый директор кондитерского объединения «Далматово» Венера Старикова.

По данным пресс-службы губернатора Тюменской области, на кондитерской фабрике в Ялуторовске работают 225 человек. Около сотни наименований продукции поставляются на рынки 22 регионов России, а также в Казахстан, Монголию, Киргизию, Беларусь и Германию.