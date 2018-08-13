Более 65 млрд рублей заплатили нефтяники Югры и Ямала поставщикам и подрядчикам Тюменской области в 2017 году

Крупные нефтегазовые компании, работающие в Югре и на Ямале, в 2017 году заключили с тюменскими производителями и подрядчиками контракты на сумму более 65 млрд рублей - почти в два раза больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщил врио губернатора Тюменской области Александр Моор во время визита в Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа,

«Сотрудничество промышленных предприятий юга Тюменской области с нефтегазовыми компаниями, работающими на территории Югры и Ямала, имеет многолетнюю историю. Кооперационные цепочки между ними были сформированы еще в советское время, в период освоения нефтегазовых богатств Западной Сибири. Сегодня компании нефтегазового комплекса продолжают закупать у тюменских производителей большой ассортимент товаров и услуг», - цитирует главу региона пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Тюменской области уже много лет действует механизм государственной поддержки предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса. Нефтяники и газовики получают 5-процентное возмещение стоимости приобретенного оборудования. По данным областного департамента инвестиционной политики, в 2017 году у 20 предприятий Тюменской области с использованием этой меры господдержки было закуплено сложное и дорогостоящее оборудование на общую сумму более 2 млрд рублей.

По мнению Александра Моора, важную роль в развитии сотрудничества между тюменскими предприятиями и нефтегазовыми компаниями играют ежегодно проходящие в Тюмени закупочные сессии, на которых местные производители получают возможность продвигать свою продукцию и изучать запросы и потребности нефтегазового комплекса, в том числе в плане импортозамещения.