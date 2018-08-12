Лидеры пяти стран разделили Каспийское море

Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Турмении подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает «Медуза».

Согласно документу, каждая страна установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь водной поверхности моря останется в общем пользовании, дно и недра прикаспийские государства поделят между собой.

Конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств, отмечает «Интерфакс».

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.