Россия может отказаться от долларов в сделках с нефтью

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов назвал доллар США ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле и не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью, сообщают «Ведомости».

«Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой <...> становится рисковым инструментом для расчетов», – сказал Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

При этом вице-премьер отметил, что правительство не планирует закрывать американские компании в России. «Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий. Как, например, взять и закрыть McDonald’s? В этих компаниях работают наши граждане», — сказал Силуанов.