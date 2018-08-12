Путин анонсировал создание Каспийского экономического форума

Президент России Владимир Путин в ходе открытия саммита глав государств «Каспийской пятерки» в Актау заявил, что страны Каспия создадут собственный экономический форум, сообщает «Газета.ру».
«Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран», — отметил глава государства.
Также Путин подчеркнул, что Россия приветствует мораторий на вылов осетра в Каспийском море и готова поддержать его продление.
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