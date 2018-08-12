В результате стрельбы в Манчестере пострадало 10 человек

Десять человек получили ранения разной степени тяжести в результате стрельбы в британском Манчестере, сообщает «Коммерсант». Пострадавшие госпитализированы. Полиция ищет стрелявшего.

За несколько часов до инцидента в Манчестере завершился Карибский карнавал. Выстрелы произошли у Клэрмонт Роуд в районе Мосс Сайд. «Жители и гости района, конечно, будут обеспокоены произошедшим. Мы выделим дополнительные силы для патрулирования этой территории сегодня утром и в ближайшие дни»,— говорится в заявлении полиции.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на полицию, жизни раненых, по предварительным данным, вне опасности.