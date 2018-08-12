NASA отправило зонд для изучения Солнца

NASA запустило зонд Parker Solar Probe, который «нырнет» в верхние слои атмосферы Солнца, сообщает «Газета.ру». Трансляция запуска велась в официальном канале космического агентства в Periscope.
Запуск должен был состояться 11 августа, однако был перенесен.
Ракета United Launch Alliance Delta IV Heavy c аппаратом Parker стартовала с мыса Канаверал в Калифорнии в 03.31 по местному времени (10.31 мск).
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