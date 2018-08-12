Минобороны опубликовало секретный приказ Сталина

К 106-летию ВВС России на сайте Минобороны появилась мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива, сообщает Lenta.ru. В том числе, там рассказывается о секретном приказе Иосифа Сталина от 1941 года о бомбардировке Берлина.

«Особое место занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку председателя ГКО И.В. Сталина в 2 часа ночи на 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на сердце фашистского Третьего рейха», — говорится в сообщении.

Минобороны снимает гриф секретности с приказов, поручений, учетных карточек и боевых листков. В документах предаются огласке имена и раскрываются подвиги пилотов-штурмовиков.