Олимпиада может остаться без хоккейного турнира

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность отказа от хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом рассказывает «Газета.ру» со ссылкой на слова президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, которые в своем официальном твиттер-аккаунте опубликовал комментатор TSN Герд Мюллер.

По словам журналиста, МОК имеет 4 варианта проведения турнира:

1. Олимпиада проводится с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как это было в период с 1998 по 2014 годы.

2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.

3. Хоккейный Олимпийский турнир будет проводиться по аналогии с футбольным, где максимальный возраст игроков составит 23 года.

4. Хоккейный Олимпийский турнир вовсе будет исключен из программы Игр.