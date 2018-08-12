Олимпиада может остаться без хоккейного турнира

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность отказа от хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом рассказывает «Газета.ру» со ссылкой на слова президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, которые в своем официальном твиттер-аккаунте опубликовал комментатор TSN Герд Мюллер.
По словам журналиста, МОК имеет 4 варианта проведения турнира:
1. Олимпиада проводится с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как это было в период с 1998 по 2014 годы.
2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.
3. Хоккейный Олимпийский турнир будет проводиться по аналогии с футбольным, где максимальный возраст игроков составит 23 года.
4. Хоккейный Олимпийский турнир вовсе будет исключен из программы Игр.
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