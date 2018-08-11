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Aviasales назвали шесть главных ошибок туристов

Турпортал Aviasales провел исследование и назвал шесть самых распространенных ошибок туристов.

На первом месте — перевес багажа. На втором — путешественники не сообщают сотрудникам банка, в котором обслуживаются в России, о том, что они уехали в другую страну. Поэтому финорганизация зачастую блокирует карту, когда клиент начинает совершать покупки за рубежом, считая их сомнительными операциями. На третьем месте — отказ от оформления страховки.

Затем идут игнорирование законов и традиций страны въезда и бронирование отеля наобум.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 92, комментариев: 0


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