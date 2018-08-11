​В Югре для некоторых трудовых мигрантов будет создан спецализированный жилфонд

Члены окружного правительства на очередном заседании под председательством губернатора Натальи Комаровой утвердили комплексный план мероприятий по реализации в Югре в 2018-2020 годах концепции государственной миграционной политики.

Губернатор сообщила, что для трудовых мигрантов высокой квалификации нужно как минимум создать специализированный жилой фонд.

Также в Югре будут активно содействовать переселению соотечественников и привлекать высококвалифицированных специалистов из других стран. Им будет обеспечена культурная и языковая адаптация, а при необходимости и социальная помощь и многие другие мероприятия.