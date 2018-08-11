​Вскоре пенсионерам не нужно будет ходить в ПФ, чтобы сообщить о своем переезде

Благодаря запуску специального сервиса в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, пенсионерам больше не нужно будет ходить в фонд, чтобы сообщить о своем переезде и начать получать пенсию в новом месте жительства. Заработает сервис к концу года.

Отметим, что пожилые граждане смогут пользоваться возможностью отправить уведомление электронным способом только если их учетные записи на сайте Госуслуг будут подтверждены.