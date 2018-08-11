​Вскоре пенсионерам не нужно будет ходить в ПФ, чтобы сообщить о своем переезде

Благодаря запуску специального сервиса в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, пенсионерам больше не нужно будет ходить в фонд, чтобы сообщить о своем переезде и начать получать пенсию в новом месте жительства. Заработает сервис к концу года.
Отметим, что пожилые граждане смогут пользоваться возможностью отправить уведомление электронным способом только если их учетные записи на сайте Госуслуг будут подтверждены.
Как из юных сургутян делают настоящих мужчин расскажет руководитель РОО «Союз морских пехотинцев» Руслан Вышкурцев // ONLINE13 августа в 10.00