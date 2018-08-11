​На площади перед СурГУ проходит «Фестиваль спорта»

С 11.00 на площади перед Сургутским государственным университетом стартовал «Фестиваль спорта», посвященный празднованию дня физкультурника. На открытии глава города Вадим Шувалов и председатель думы Сургута Надежда Красноярова поздравили спортсменов и любителей здорового образа жизни с праздником. Также глава отметил, что мероприятие планируется сделать традиционным.

Во время торжественной части Шувалов вручил грамоту к памятной медали президента за значительный вклад в подготовку и проведение олимпийских и параолипийских игр 2014 года в Сочи инструктору Ледового дворца спорта, кандидату в мастера спорта по лыжным гонкам Алексею Карпухину. Также глава передал благодарность от окружного департамента физкультуры и спорта за многолетний добросовестный труд, проявленный профессионализм, значительный вклад в пропаганду и развитие физкультуры и спорта в Югре заместителю директора спортивной школы олимпийского резерва «Югория» Светлане Мешалкиной и старшему тренеру, председателю отделения рукопашного боя Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Владимиру Шишмареву.

Кроме того, приказом Министерства спорта России двум сургутским спортсменкам были присвоены звания мастеров спорта страны.

До полуночи на территории университета действуют более 30 площадок, в числе которых велопарк, соревнования по национальным видам спорта, сдача норм ГТО, игры в «Городки», блиц-турнир по шахматам, танцевальный баттл, открытая тренировка по кроссфиту. Также горожане могут послушать живую музыку музыкантов округа и подкрепиться на Фестивале еды. А 28 местных предпринимателей представили свои товары под брендом «Сделано в Сургуте». Их также можно приобрести на мероприятии.

Завершится фестиваль первым в округе ночным велопарадом сотен велосипедистов.