15 августа для жителей Сургутского района состоится прямая телефонная линия по нескольким темам

15 августа с 10 до 11 часов для жителей Сургутского района состоится «Прямая телефонная линия» по нескольким вопросам. Звонки будут приниматься по телефону 52-65-67.
- Профилактика мошенничества в отношении граждан.
Проведет и.о. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Сургутскому району Денис Нестерович.
- Порядок и условия предоставления многодетным семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений взамен земельных участков.
Проведет и.о. начальника отдела оформления компенсационных выплат департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Александра Каткова.
- Получение разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в электронном виде.
Проведет начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Максим Васько.
- Нормативно-правовая основа устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.
Проведет начальник отдела устройства и контроля несовершеннолетних граждан управления опеки и попечительства администрации Сургутского района Алла Гладких.
Как из юных сургутян делают настоящих мужчин расскажет руководитель РОО «Союз морских пехотинцев» Руслан Вышкурцев // ONLINE13 августа в 10.00