Сургутский район оказался первым в Югре по числу субъектов малого и среднего бизнеса

Сургутский район стал первым в Югре по числу предприятий малого и среднего бизнеса в расчете на 10 тысяч населения. Это стало известно в ходе заседания окружного правительства, которое по видеоконференцсвязи из Нижневартовска проводила глава региона Наталья Комарова.

По темпам развития малого и среднего бизнеса в 2017 году Сургутский район оказался в лидерах рейтинга. В прошлом году в муниципалитете количество малых и средних предпринимателей увеличилось на 10 процентов – их стало больше на 233 единицы. Объем налоговых поступлений вырос на 22 процента и достиг уровня 150 миллионов рублей. Такие результаты получены благодаря программе поддержки бизнеса, размер финансирования которой составляет порядка 17 миллионов рублей. По итогам окружного рейтинга, который составляется по 15 показателям социально-экономического развития, Сургутский район оказался на 11 месте среди всех муниципальных образований Югры.

«За 4 года существования системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Сургутский район уже совершил солидный рывок. Мы больше не плетемся в хвосте рейтинга, а находимся ровно посередине. Теперь главная задача – не снижать заданные темпы и работать над дальнейшим улучшением позиций» - прокомментировал результаты глава Сургутского района Андрей Трубецкой.