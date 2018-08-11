В МФЦ на Югорском тракте начал работать представитель БТИ Сургута

В помещении МФЦ Сургута на Югорском тракте, 38, в окне № 35 теперь работает представитель БТИ города.
Специалист оказывает следующие услуги:
Отдел технической инвентаризации:
- Консультации по вопросам технического учета и технической инвентаризации;
- Изготовление технических паспортов (жилы и нежилые объекты);
- Изготовление технических планов зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещения, машино-место (образование, создание, учет изменений);
- Изготовление выкопировок;
- Выдача справок по электроплите и электроотопительным установкам и печному отоплению.
Проектный отдел:
- Консультации по вопросам перепланировки;
- Разработка проектов перепланировки;
- Согласование проектов в Департаменте Архитектуры и Градостроительства.
Землеустроительный отдел:
- Геодезические работы;
- Топографические работы;
- Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- Формирование межевого плана земельных участков и их отдельных частей;
- Вынос точек в натуру.
О перспективах искусственного интеллекта расскажет доцент кафедры АСОИУ СурГУ Тарас Гавриленко // ONLINE 13 ноября в 11:00