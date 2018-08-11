В «Танковом биатлоне» лучшими стали экипажи из России

Призовые места в индивидуальной гонке «Танкового биатлона» разделили три экипажа из России, сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре «АрМИ-2018».
В итоге в финал вышли Россия, Китай, Казахстан и Белоруссия. Страну-победителя определят сегодня, после финального заезда.
Члены экипажей, которые взяли призовые места в индивидуальной гонке, награждены внедорожниками «УАЗ-Патриот», автомобилями «Лада Гранта» и мотоциклами.
О перспективах искусственного интеллекта расскажет доцент кафедры АСОИУ СурГУ Тарас Гавриленко // ONLINE 13 ноября в 11:00