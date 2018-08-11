Сургутяне могут оценить эффективность деятельности главы города

Сургутяне могут пройти онлайн-опрос, где смогут дать оценку деятельности главы города Вадима Шувалова, проанализировать работу транспортного обслуживания, ответить на вопросы о качестве автомобильных дорог, уровне организации водоснабжения в жилых домах и так далее.

В опросе может принять участие любой житель Сургута, зарегистрированный на Портале госуслуг. Анкетирование продлится до 31 декабря этого года.