​Ресурсов Земли не хватит для правильного питания всего человечества

Министерство сельского хозяйства США рекомендовало питаться низкокалорийной пищей с небольшим содержанием насыщенных жиров. Ученые Гуэлфского университета считают, что исполнение совета приведет к катастрофе, из-за нехватки плодородных земель, сообщает Lenta.ru. Исследование специалистов опубликовано в журнале PLOS One.
Эксперты считают, что если население планеты начнет питаться здоровой пищей, произойдет продовольственный кризис. А для успешного выполнения рекомендации американского Минсельхоза необходим дополнительный миллиард гектаров возделываемой земли (примерно, площадь Канады, отмечает Lenta.ru).
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