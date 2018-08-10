«Позор - Америка. Каяться. Каяться. Каяться» Гоша Куценко высказался об атомных бомбах

Популярный российский артист Гоша Куценко написал в своем Instagram эмоциональный пост об отношении к ядерному оружию в связи с печальной годовщиной, состоявшейся накануне.

"73 года назад Америка сбросила атом на Хиросиму и Нагасаки. Сотни тысяч ушли из этой жизни...Кто и какие санкции должен возложить на этих нелюдей? - пишет Куценко. - Перед лицом какой демократии должны ответить эти палачи? А сколько подобных преступлений было совершено этими удаленными от правды жизни лощеными уродами в сенатах и пентагонах. Миром правит лицемерие".

Свое обращение актер завершил словами "Позор - Америка. Каяться. Каяться. Каяться".

Напомним, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Их осуществили военные США за завершающем этапе Второй Мировой войны - 6 и 9 августа 1945 года.