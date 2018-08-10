​С первого раза не понял: Сургутского предпринимателя будут судить за продажу алкоголя без лицензии

Вчера в одном из магазинов города на улице Загородная 28-летний индивидуальный предприниматель продал слабоалкогольный напиток, не имея лицензии.

В апреле он уже был штрафован за такое нарушение почти на 100 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Теперь ему грозит уголовка, предприниматель может получить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от трех до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.