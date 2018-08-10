Авиабилеты на международные рейсы могут подорожать на пять процентов уже на следующей неделе

Авиабилеты на международные рейсы возможно подорожают на пять процентов 15 августа, передает газета «Ведомости» со ссылкой на советника по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрия Горина. Специалист утверждает, что рост цен случится, если курс доллара и евро по отношению к рублю сохранится на таких же высоких отметках.

Авиакомпании пользуются курсом, который обновляется Международной ассоциацией воздушного транспорта в полночь со вторника на среду, для расчета тарифов на билеты. Поэтому многие покупатели приобретают авиабилеты во вторник, пояснил изданию Горин.