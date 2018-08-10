Новая дорога из Сургута в Белый Яр пройдет по лыжероллерной трассе на Спортивном ядре

Альтернативная дорога в Сургут от Белого Яра пройдет по лыжероллерной трассе, расположенной на стадионе Спортивное ядро. Новая магистраль должна соединиться с Югорским трактом в районе ДИ «Нефтяник» и разгрузить существующий сейчас въезд в город по Тюменскому тракту. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Усов. При этом, по его словам, работа спортивного сооружения нарушена не будет.

«Мы планируем спрятать лыжероллерную трассу в тоннель под новой дорогой. Таким образом удастся сохранить этот объект для любителей спорта. При проектировании, естественно, будем учитывать пересечение лыжероллерной трассы с дорогой. – объясняет Алексей Усов. – Здесь уже есть готовая просека для новой магистрали, так что эта часть работ фактически проведена. В целом, сложностей при строительстве должно быть меньше, чем в городской застройке, когда приходится перекладывать большое количество коммуникаций. Единственное, что может быть – это пересечение с высоковольтной линией в 110 киловольт. Главная же сложность – финансовая».

Длина дороги составит четыре километра и, по приблизительной оценке администрации Сургута, затраты на проект могут составить порядка 1,5 миллиардов рублей. За помощью чиновники обратились в правительство округа и надеются на межмуниципальное сотрудничество с Сургутским районом, который мог бы построить свою часть дороги. Однако ее параметры пока неизвестны.

«Мы рассчитываем, что новая дорога будет иметь четыре полосы движения, но окончательные параметры будут известны после стадии проектирования», – прокомментировал ситуацию начальник дорожно-транспортного управления сургутской администрации Игорь Газизов.

При этом точные сроки строительства дороги никто из администрации не называет. Это, по словам чиновников, станет известно после переговоров с руководством Сургутского района. Однако там идея не вызывает энтузиазма. Причина проста – отсутствие какой-либо конкретики в предложении городских чиновников. «Это, по сути, просто договор о намерениях в стиле «давайте дружить и заодно дорогу построим», – рассказали источники siapress.ru в администрации Сургутского района.

Тем не менее, городские чиновники готовы строить свою часть дороги даже без участия района.

«Она нужна нам как дублер Тюменского тракта, так что мы в любом случае будем добиваться ее строительства», — поделился Алексей Усов.

В округе, по словам главы города Вадима Шувалова, к идее относятся с одобрением.

«И губернатор, и правительство положительно смотрят на то, чтобы разрешить проблемы нашего города. Это даст возможность и жителям Белого Яра беспрепятственно приезжать в Сургут, с которым поселок тесно связан. Это поможет и в развитии межмуниципального сотрудничества с Сургутским районом», – отметил глава города.

Вопрос выделения денег на проектирование дороги (11 миллионов рублей) администрация Сургута собирается обсудить с думой города во время сентябрьской рабочей сессии. Тогда и станут ясны перспективы будущей магистрали.