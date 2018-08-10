15 лет назад россиянин и американка сыграли первую в мире свадьбу в космосе

10 августа 2003 года была сыграна первая в истории человечества космическая свадьба, рассказывает научно-популярное издание "Чердак". Тогда командир экипажа МКС россиянин Юрий Маленченко взял в жены американку российского происхождения Екатерину Дмитриеву.

Однако назвать бракосочетание полноценным сложно: ведь Юрий находился в космосе, а Екатерина - в Техасе. Но так как законы штата разрешают проводить свадьбы в случае отсутствия жениха или невесты по уважительной причине, да и в контракте Маленченко запретов не значилось, - свадьба состоялась. NASA отнеслась к желанию Юрия и Екатерины лояльно, но "Роскосмос" посчитал мероприятие чересчур публичным, и представители организации даже пытались убедить космонавта перенести свадьбу.

В итоге пара настояла на своем. Россиянин и американка обменялись воздушными поцелуями и самостоятельно надели кольца на пальцы. Все права на трансляцию и съемку купили предприимчивые американские компании.