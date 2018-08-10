​Средняя зарплата строителей в Югре сократилась до 50 тысяч рублей

За первое полугодие 2018 года количество вакансий в строительной сфере в Югре выросло на 53%, об этом сообщает компания интернет-рекрутмента HeadHunter. Из всех имеющихся вакансий данной сферы в округе, большее число — 33 %, предложения сургутских работодателей. В основном необходимы рабочие строительного профиля (37%), инженеры (22%) и специалисты по эксплуатации (18%).

«Порой достаточно посмотреть в окно или выйти на улицу, чтобы убедиться – строительный рынок растет. Причем количество вакансий увеличивается быстрее, чем количество соискателей: в Югре конкуренция составляет меньше двух резюме на место, хотя еще год назад на выбор работодателя было в среднем три резюме. Это говорит о дефиците кадров в строительстве», — заявила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал заявила Анна Осипова.

Средняя зарплата сотрудника строительной отрасли в Югре составляет 50 000 рублей. Отметим, в прошлом году специалисты в среднем получали на 15 тысяч рублей больше.