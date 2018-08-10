Марсианские панды станцуют в Сургуте

10 и 11 августа в 22:00 в ночном клубе "Марс" состоится тематическая вечеринка Panda E party. Сургутян и гостей города ожидают танцы и отрыв до утра, ночные конкурсы от MC Vlad Slavynsky, выступления от DJ Kirizza, DJ Ti-Zi, DMC Kidov, специальный гость Muxa.TV, а также подарки от спонсоров вечеринки.

Ночной клуб "Марс" расположен на Нефтеюганском шоссе, 27/1.

Вход на мероприятие бесплатный до 12 ночи, а также если вы... в костюме панды.

Телефон для справок: 7(3462)91-07-47

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