Завтра в Сургуте перекроют центральные улицы. Изменятся маршруты автобусов // СХЕМА

11 августа в Сургуте пройдет масштабное празднование Дня физкультурника — «Фестиваль спорта». В связи с этим с 12.00 до 15.00 будет перекрыто автомобильное движение на одной из полос улицы Университетской от проспекта Ленина до проспекта Пролетарского.

С 10.00 до 00.00 будет перекрыта часть проспекта Ленина на участке от улицы Университетской до площади перед СурГУ.

На время перекрытия движение городских автобусов будет проходить в объезд данных участков по следующим схемам:

№ 26 – при движении от остановочного пункта «ул. Энгельса» (нечетная сторона ул. Энгельса) по ул. Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, пр-т Пролетарский, ул. Университетская, далее по маршруту; в обратном направлении движение по утвержденной схеме;

№ 30 – движение по укороченной схеме: от остановочного пункта «ДК Строитель» (нечетная сторона ул. 30 лет Победы) по ул. Сибирская, ул. Университетская, пр. Ленина остановочный пункт «Газпром» (конечный).

№ 33 – при движении от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» по ул. Майская, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, пр-т Пролетарский, ул. Университетская, далее по маршруту; в обратном направлении движение по утвержденной схеме.