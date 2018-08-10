​Сбербанк проводит акцию «Счастливый платеж»

Для участия в акции необходимо оплатить услуги ЖКХ на сумму от 100 рублей

Размер денежного приза – 50000 рублей

В каждом регионе на территории Западно-Сибирского банка Сбербанка будет определен один победитель

Западно-Сибирский банк Сбербанка проводит акцию «Счастливый платеж».Участниками акции могут стать клиенты банка, зарегистрированные на территории Тюменской и Омской областей, ХМАО и ЯНАО. Для того, чтобы получить возможность выиграть один из четырех денежных призов в размере 50000 рублей нужно оплатить услуги ЖКХ на сумму от 100 рублей в период с 1 августа по 31 октября 2018 года.

Оплату услуг ЖКХ необходимо произвести одним из способов: через интернет-банк или мобильное приложение Сбербанк Онлайн, с помощью услуги «Автоплатеж» или через устройства самообслуживания. Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте.

«Мы отмечаем все больший интерес к дистанционным сервисам обслуживания Сбербанка. Сегодня более 44% клиентов оплачивают услуги ЖКХ через приложение Сбербанк Онлайн. Это действительно очень удобно, потому что позволяет экономить время на визитах в банк. Платеж можно совершить из любой точки мира, достаточно иметь под рукой смартфон, планшет или ноутбук с доступом в интернет. Надеемся, что благодаря акции «Счастливый платеж» клиентов, выбирающих дистанционные сервисы оплаты, станет еще больше», – прокомментировал директор управления платежных сервисов Западно-Сибирского банка Сбербанка Максим Сигин.

Победитель будет определен в период с 1 по 15 ноября 2018 года (правила выбора победителя указаны в условиях акции на официальном сайте банка). Выдача призов будет осуществляться с 16 по 30 ноября 2018 года.

(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481)