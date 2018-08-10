Где взорвется демографическая бомба? Ученые назвали страны, которым грозит вымирание

Австралийский портал Science Alert опубликовал список стран, которым грозит демографическая бомба замедленного действия и возможное вымирание за счёт снижения рождаемости и увеличения количества пожилых людей, сообщает lenta.ru. Среди этих государств: США, Испания, Италия, Южная Корея, Япония и, как ни странно, Китай.

Отметим, что под демографической бомбой замедленного действия подразумевается ситуация, при которой уменьшается доля работающего населения. Во избежание этого на одну женщину в стране должны приходиться 2,2 ребенка. Но во многих развитых странах коэффициент рождаемости упал ниже двух.

В какой-то мере последствия от низкого коэффициента рождаемости исправляются притоком рабочих-мигрантов, но таким методом остановить демографический кризис полностью нельзя.

Сейчас в США коэффициент рождаемости снизился до рекордного минимума в 1,76. В то же время средняя продолжительность жизни американцев достигла 78,7 года. Семьи многих штатов отказываются от рождения детей по причине нехватки денег на их воспитание. Неуклонно увеличивается количество пенсионеров, однако взрыва демографической бомбы не происходит из-за большого потока мигрантов.

Тем временем в Испании коэффициент рождаемости - 1,5, а смертность выше рождаемости. Прибавку населения обеспечивают приезжие, а некоторые поселения уже почти вымерли.

Та же картина в Италии, где многие жители отказываются от нескольких детей также из-за финансовых проблем. Подобные тенденции наблюдаются и в Италии, где люди отказываются от большого числа детей.

Болгария с показателем рождаемости 1,46 вымирает с рекордно высокой скоростью. Ожидается, что население этой страны к 2050 году сократится до 5,4 миллиона человек, а в Латвии к тому времени останется лишь 1,52 миллиона человек.

Что касается стран Азии, то в Японии коэффициент рождаемости достигает 1,44, а в Южной Корее — 1,26.

Несмотря на то, что в Китае семьям разрешено иметь двух детей вместо одного, к 2030 году возраст четверти населения достигнет 60 лет.

Одним из самых низких показателей рождаемости - 0,83 - отличается государство Сингапур. Власти страны планируют сдержать демографическую бомбу иммиграцией.