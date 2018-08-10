​Казначей из Москвы развел пожилую сургутянку на 280 тысяч рублей

79–летней сургутянке позвонил мужчина, представившийся казначеем Москвы. Он поинтересовался у нее, вкладывала ли она деньги в 1990 году в финансовую пирамиду. Получив положительный ответ, звонивший рассказал, что женщина может получить потерянные 325 тысяч рублей. Для этого ей необходимо оплатить страховку и услуги курьера.

Сургутянка перевела на счет мошенников более 280 тысяч рублей. Она до последнего верила в возврат денег, пока не рассказала родственникам о случившимся.

Если преступников поймают, они могут попасть за решетку на десять лет.