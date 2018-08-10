​Пенсионерам хотят запретить сделки с недвижимостью без согласия опеки

Общественный консультативный совет политпартий при Мосгордуме озвучил предложение о запрете совершения сделок с недвижимость пенсионерами. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву». Инициаторы хотят сделать согласие опеки обязательным условием для заключения договоров людьми старше 65-70 лет.

«Сейчас в сфере жилья наблюдается очень много мошенничества в отношении пожилых людей, которые в силу ряда семейных обстоятельств остаются одни. Некоторые из них не в состоянии уловить тот тонкий момент обмана, который используют мошенники», — приводит издание мнение одного из авторов предложения, адвоката Людмилы Айвар.

По ее словам инициативу можно реализовать, посмотрев на пример отчуждения квартиры, где живет ребенок. «Когда продается такое жилье, родители обязаны получить в органах опеки и попечительства соответствующее согласие на продажу, причем с учетом обязательного приобретения ребенку другой квартиры, в которой у него будет доля. Думаю, что можно реализовать похожий механизм, когда независимые сотрудники государственного органа будут проверять законность проведения сделки, поступления на счет денежных средств, наличия у старика жилья, места, где он будет прописан после того, как реализует эту квартиру, и так далее», — пояснила адвокат «Вечерней Москве».