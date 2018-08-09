​В Госдуме предлагают прятать алкоголь от покупателей

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продавать спиртное на открытых полках магазинов. Точно так же, как это пару лет назад сделали с табачной продукцией. Огуль пожелал размещать алкоголь в закрытых шкафах или отдельных залах, чтобы он не попадался покупателям на глаза.

«В начале осенней сессии работы Госдумы я намерен вернуться к инициативе убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию. Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — заявил Огуль РИА «Новости».

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко сказал, что подобные ограничения создадут больше проблем, чем пользы: «Я в этой инициативе смысла не вижу, поскольку любые запретительные меры, как правило, не имеют позитивного эффекта. Мы это уже проходили в 80-х годах прошлого века по время развёрнутой в СССР кампании по алкоголю, когда были вырублены виноградники».