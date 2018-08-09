​Молодоженов могут обязать заключать брачные контракты

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил в Госдуме с инициативой об обязательных брачных контрактах, которые будут заключаться перед свадьбой. Так, по мнению парламентария, облегчатся бракоразводные процессы, в том числе раздел имущества и вопросы опекунства, отмечает телеканал «360».

«Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями. Что будет в случае измены. И самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой», — приводит слова депутата издание.