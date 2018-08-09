​В Сургуте самая большая задолженность по капремонту в Югре

С момента старта окружной программы капремонта в 2014 году югорчане собрали почти 10,5 миллиардов рублей. Такие данные на 1 июля 2018 года предоставили специалисты отдела формирования и учета Югорского фонда капитального ремонта. При этом взносов за тот же срок было начислено на сумму 12,2 миллиарда рублей. Так, задолженность жителей Югры составляет 1,8 миллиарда.

«В лидерах по собираемости традиционно Когалым, Белоярский район и Нефтеюганск. В аутсайдерах – Мегион, Кондинский и Нижневартовский районы. При этом наибольшую сумму задолженности имеет самый крупный город Югры – Сургут: около 850 млн рублей», — отмечают специалисты.