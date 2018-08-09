​Лянторец за разбой с пистолетом может попасть за решетку и заплатить огромный штраф

В Лянторе к полицейским ППС обратился местный житель 1998 года рождения. Он рассказал, что во втором микрорайоне города на него напал неизвестный мужчина. Угрожая металлическим предметом, похожим на пистолет, тот отобрал у своей жертвы две серебряные цепочки и наушники от телефона.

Грабителем оказался лянторец. В его квартире нашли похищенные вещи и пневматический пистолет. За разбой он может попасть за решетку на десять лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.