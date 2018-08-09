Американская звезда Playboy Кармен Электра посетит Россию

Американская модель, актриса, певица и танцовщица Кармен Электра приедет во Владивосток в рамках XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», передает rg.ru. Об участии 46-летней звезды сообщили на первом заседании оргкомитета фестиваля.
Открытие мероприятия состоится 21 сентября, на него прибудут 180 гостей из 50 стран мира.
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