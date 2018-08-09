У кинопремии «Оскар» впервые за 17 лет появилась новая номинация

Проведя голосование, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о создании новой номинации на премию «Оскар» под названием «Лучший популярный фильм».

Новая категория подразумевает награждение за выдающиеся достижения в популярном кино. Детальная информация о критериях отбора номинантов в новую номинацию будут озвучены позднее.

Отметим, что в последний раз новую категорию в кинопремии вводили в 2001 году.

По мнению аналитиков, происходящее является огромным шагом для Академии. «Это признак того, что элитарное учреждение пытается найти больше способов награждать такие фильмы, которые обычно смотрят киноманы. Также это способ привлечь больше зрителей к ежегодной церемонии», — заявили эксперты кинематографа.

Кроме того, в киносреде считают, что на появление новой номинации повлиял успех блокбастера «Черная пантера» — он собрал около полутора миллиардов долларов в мировом прокате.

Первый «Лучший популярный фильм» на «Оскаре» озвучат на церемонии 2019 года.