Россияне все меньше поддерживают внешнюю политику Путина

Социологи Левада-центра спросили россиян, что им нравится и не нравится в президенте Владимире Путине, сообщает РБК. В марте 2016 года 22% респондентов заявляли, что поддерживают внешнеполитический курс Владимира Путина, и называли это плюсом президента. В июле 2018 года такой ответ дали 16% опрошенных.
17% респондентов считают, что президент защищает государственные интересы страны. Это на 8 процентных пунктов меньше результата прошлого опроса от 2016 года.
При этом значительно выросло число россиян, назвавших Путина опытным политиком, — с 33% в 2016 году до 49% в июле 2018 года. Среди других плюсов президента 30% опрошенных выделили «энергичность и решительность», 22% называют Путина дальновидным политиком.
Левада-центр опросил 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 регионах с 19 по 25 июля 2018 года. Респондентам предлагали список ответов и давали возможность выбрать один или несколько вариантов.
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