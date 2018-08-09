Проект «Индустриальный парк – Югра» набирает обороты

Новый проект «Индустриальный парк – Югра», стартовавший в прошлом году в Сургуте, уже активно набирает обороты и стремится стать уникальной промышленно-деловой площадкой округа.

Локализация производителей нефтегазового и энергетического оборудования на территории округа – одна из главных задач «Индустриального парка – Югра», которая решит проблему импортозависимости и благоприятно повлияет на развитие промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе. Управляющая компания «Индустриального парка - Югра» обеспечивает комфортные условия для установки на территории парка производственных линий и станков компаний, что позволит создать новые высокотехнологические рабочие места.

В парке, общая площадь которого составляет 10 Га, предусмотрено размещение зданий с производственными цехами, складскими и офисными помещениями. Так, только для производственных помещений с кран-балкой отведено 25 000 м². Все объекты будут оснащены современными инженерными системами. На территории расположен железнодорожный подъездной путь с краном. В настоящее время в индустриальном парке ведутся работы по реконструкции объектов, уже в следующем году начнется строительство новых зданий.

Важное место в «Индустриальном парке – Югра» занимает Научно-исследовательский центр, деятельность которого направлена на стимулирование инновационной деятельности в таких областях, как нефтехимия, микроэлектроника, аддитивные технологии, промышленная робототехника. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с научными институтами, в числе которых ФГУ «ФНЦ НИИСИ РАН». Это позволит внедрить на предприятиях топливно-энергетического комплекса инновационную продукцию, прошедшую опытно-конструкторские испытания, и повысить их экономические показатели.

Управляющая компания активно взаимодействует со многими индустриальными и техно- парками России с целью совместного продвижения на территории округа новейших разработок, получивших применение в других отраслях российской экономики, для внедрения в нефтегазовом и энергетическом комплексе.

На сегодняшний день уже заключены соглашения с резидентами о размещении на площадке индустриального парка линий по производству кабельной продукции, сэндвич-панелей, щитовой продукции и геотекстиля. Недавно в целях сотрудничества «Индустриальный парк – Югра» посетило руководство крупных российских компаний, таких как Народное предприятие «Подольсккабель» и производственно-химическая компания «Русстайл».

Проект «Индустриальный парк – Югра» реализуется при поддержке правительства ХМАО. Всем резидентам индустриального парка предоставляется комплекс услуг в режиме «единого окна», в рамках которого они имеют возможность получить все формы поддержки, предусмотренные программой правительства ХМАО-Югры и РФ на приобретение линий, мощностей и станков. Индустриальный парк от других подобных площадок для самостоятельного освоения отличает и расположение резидентов в непосредственной близости с потребителями, предприятиями топливно-энергетического комплекса и месторождениями.

Ознакомиться с проектом более подробно можно на сайте: http://ugrapark.com/. Контакты для связи: 8 (3462) 95-77-95, info@ugrapark.com