Сургут и Сургутский район заканчивают подготовку к отопительному сезону

1 сентября в Югре стартует отопительный сезон. На 7 августа к нему готово 19,5 млн. кв. м жилья (57 % жилого фонда).

Лучше всего дела обстоят в Ханты-Мансийске (86%), Когалыме (62%), Лангепасе (55%) и Нефтеюганском районе (74%).

В Сургуте и Сургутском районе все необходимые мероприятия выполняются по графику.

Среди отстающих такие муниципальные образования, как Покачи, Пыть-Ях, Октябрьский район и Советский район.

На случай чрезвычайной ситуации в регионе сформировано 452 аварийные бригады. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в Югре отремонтировано 2409 км теплотрасс, что составляет 66,8% от запланированного объема.