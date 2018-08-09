​Академия Рафаэля Хабибуллина нашла друзей в «Юнипро»

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» оказал помощь созданной в этом году в Сургуте «Академии волейбола Рафаэля Хабибуллина». Заслуженный тренер РФ, хорошо известный в волейбольном мире, дал начинанию свое имя, как гарант качества и ответственности, за развитие волейбола в Сургуте и ХМАО-Югре.

Накануне, руководство Академии волейбола, выразило признательность энергетикам за партнерские отношения, и подтвердило готовность рассматривать любые совместные проекты, направленные на развитие волейбола в Сургуте и ХМАО-Югре.

Энергетики, в свою очередь, с энтузиазмом поддержали идею дальнейшего развития волейбола в Сургуте. При этом не только как профессионального, но и любительского вида спорта. Как пример, на станции, в рамках спартакиады, ежегодно проходят игры, между подразделениями Сургутской ГРЭС-2. В прошлом году, СуГРЭС-2 выступала организатором товарищеских игр с другими предприятиями города и региона.

Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2»:

- Командные игры, такие как волейбол, развивают важные качества: чувство локтя, товарищества, сопричастности общему делу. Что же касается «Академии волейбола», мы решили оказать им помощь потому, что речь идет о дальнейшем развитии всех видов волейбола в городе: от детского до пляжного. Делаю акцент именно на слове «всех». Это хорошее, интересное начинание.