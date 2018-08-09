​В Сургутской ОКБ внедрили и усовершенствовали больше 20 хирургических технологий

В Сургутской окружной клинической больнице большое внимание уделяется новым технологиям. Многие из них позволяют оперировать с минимальными травмами для пациента, значительно повышая качество его жизни. Только в 2017 году в учреждении было внедрено и усовершенствованно более двадцати новых хирургических технологий. Среди них - лапароскопическая резекция при раке почки, малоинвазивные хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях – видеоскопические видиоассистированные операции при метастатическом поражении печени и легких.

Большое внимание уделяется технологиям гепатопанкреатобилиарной хирургии. Еще одно новое хирургическое направление последних лет – операции при морбидном ожирении, которые позволяют снизить риск неблагоприятных исходов у пациентов с избыточным весом. Внедрены процедуры по удалению подслизистых образований желудка и толстой кишки.

Специалисты больницы продолжают развивать направления: операции на печеночно-желчных путях, лечение больных с перитонитом. Для этого внедрена методика фотодинамической терапии, которая кратно повышает эффективность лечения. В практике специалистов СОКБ — новые малоинвазивные методики при гигантских послеоперационных грыжах и патологии халедоха.

Еще одно из важных направлений - система хирургической безопасности, одним из ее разделов является активное внедрение федеральных, региональных стандартов и национальных клинических рекомендаций, которые, на сегодняшний день, внедрены в клинике на 100 процентов. А это значит, что оказание хирургической помощи в лечебном учреждении осуществляется на самом высоком уровне.

Большое внимание уделяется развитию специализированных видов помощи. Например, активно развивается колопроктология. Врачи СОКБ в чсиле первых в России ввели виртуальную энтеростомию — технологию, позволяющую снизить количество осложнений при операции на толстой кишке и избежать травмирование пациента.

Значительное место в клинике уделяется развитию офтальмохирургии, в отделение данного профиля были внедрены пять инновационных препаратов и технологий для проведения операций.

Челюстно-лицевые хирурги внедрили в свою практику высокотехнологичную медицинскую помощь по устранению обширных дефектов костей свода черепа, лицевого скелета с помощью пластического устранения дефекта альвеолярного отростка челюсти с использованием вне- и внутри-ротовых костных аутотрансплантатов.

По материалам пресс-службы СОКБ