В Югре на среднюю зарплату можно купить 1 363 литра бензина // ИНФОГРАФИКА

«РИА Рейтинг» на основе информации Росстата создал инфографику, где показано, сколько бензина могут купить жители регионов на среднюю зарплату. Так, наибольшее число горючего могут приобрести жители Ямала, Москвы, Чукотки, Ненецкого АО и Магаданской области.

Югра находится на седьмом месте, с результатом — 1 363 литра на среднюю зарплату.

Меньше всего топлива могут позволить себе жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Ингушетии.

Источник: ria.ru