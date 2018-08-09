​ЦИК одобрил вопросы для референдума о пенсионном возрасте

Центризбирком России признал, что вопросы, предложенные инициативными группами, соответствуют законодательству, сообщает «РБК».

1- Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?

2 - Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?

3 - Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?

Теперь инициативным группам, чьи вопросы были одобрены, необходимо собрать подписи в поддержку, а также зарегистрироваться в избиркомах минимум половины регионов.

Напомним, раннее ЦИК отклонил вопрос от КПРФ, сформулированный недостаточно корректно. Он звучал следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»