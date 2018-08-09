Правительство России, возможно, снимет запрет на въезд и пребывание в стране для иностранцев с ВИЧ

Сейчас сразу несколько российских ведомств занимаются проработкой вопроса «о снятии ограничительных мер по въезду и пребыванию в России иностранцев с ВИЧ-инфекцией». Об этом говорится в письме, подписанном заместителем министра здравоохранения РФ Сергея Краевого, в «Восточноевропейское и центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ», сообщают «Известия».

Этот документ подготовлен Минздравом совместно со специалистами министерства внутренних дел РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора.

Кроме того, по данным ведомства, на которые ссылается газета, ВИЧ чаще всего находят у мигрантов из Украины, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии.

Так, с 1987 по 2017 год в России было выявлено 32,4 тысячи инфицированных иностранцев. Чуть менее половины случаев — 45 процентов — пришлись на 2013-2017 годы.

Напомним, что правительство РФ ранее обсуждало идею о разрешении въезда иностранных граждан с ВИЧ, однако в начале 2017 года положительное решение принят не было. Также в мае 2018 года Роспотребнадзору дали полномочия отменять депортацию иностранцев с ВИЧ, если у них живут в России близкие родственники, а сами больные лечатся, и активность вируса достаточно низка.