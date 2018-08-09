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В Сургуте у «Ленты» на Югорском тракте установят светофор, чтобы обезопасить пешеходов

Вчера глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети сообщил, что в скором времени решится ситуация с нерегулируемым пешеходным переходом между супермаркетом «Лента» и автосалоном KIA на Югорском тракте.

«Для устранения «пробок» на дороге и снижения риска ДТП с участием пешеходов, будет установлен светофор. Светофор регулируемый — с кнопкой вызова зеленого сигнала для пешеходов», — пишет градоначальник.

Шувалов отмечает, что ему часто поступают предложения от горожан установить в указанном месте надземный переход, но делать этого власть не будет. Установка светофора, по мнению главы города, улучшит ситуацию.


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Сегодня в 09:25, просмотров: 524, комментариев: 11


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Комментарии:
Дмитрий Пахотин
Депутат думы города Сургута
не нравится
Сегодня в 11:38
Обязательно необходима четкая синхронизация со светофором на Киртбая. И никаких кнопок!!!! Иначе вечная пробка, которая там сейчас уже и так есть, превратится в каллапс...
Сергей Б
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Сегодня в 11:58
Подземные переходы надо делать кессонного типа, чтобы обезопасить пешеходов и разгрузить автомагистрали, а не мурыжить тему со светофорами. Кто скажет денег нет, тот пусть кинет в себя камень.
Вольдемар Сергей Б
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Сегодня в 12:34
Подземные переходы оправдывают себя только на скоростных трассах, в условиях города люди просто как зайцы начнут скакать по кратчайшему расстоянию, я уже не говорю про пожилых людей и инвалидов, которым такой Эверест не взять. По Москве и Питеру уже собрана статистика по ДТП с участием таких перебежчиков
Вольдемар Дмитрий Пахотин
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Сегодня в 12:37
Странная логика, кнопка как раз предназначена для разгрузки автодороги в период отсутствия пешеходов. Если пешеходы тянутся постоянно, такую кнопку можно запрограммировать на действие с задержкой, например чтобы срабатывала не чаще одного раза в 5 минут
Сергей Б Вольдемар
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Сегодня в 13:02
Ну, тогда по вашей логике входит и светофоры надо убрать. Ждать тоже никто не любит, не автомобилисты не пешеходы.
Вольдемар Сергей Б
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Сегодня в 13:17
Светофоры и леж.полицейские необходимы, часть пешеходных должна быть с кнопкой-это факт! Подземные, надземные переходы скорее вредны чем полезны, почитайте Варламова или Городские проекты (city4people) там всёпо полочкам
Вольдемар
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Сегодня в 13:23
Цитата из проектов "Чиновнику из окна машины кажется, что построив подземный или надземный переход в жилом районе на местной улице он решит проблему с безопасностью. На самом деле, это только ухудшит положение.

Скажите честно, вам хочется идти в эту темную, неосвещенную трубу по длинной лестнице? Вы готовы подниматься на 3 пролета с тяжелыми сумками, велосипедом или детской коляской? А если вы просто больной, пожилой или уставший человек?" Не поленитесь, найдите прочитайте, выкладки с цифрами-интересно
Kirill Akincev
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Сегодня в 13:26
Мне в Сочи понравилось. Стоит пешеходу стать на переход - сразу весь автопоток останавливается. Как в Сургуте. Но и пешеходы не борзеют. Такого, как в Сургуте, что не глядя и болтая по телефону переходить начинают, - нет такого в Сочи. В часы пик на ряде переходов без светофоров стоят сотрудники ДПС и тормозят пешеходов. Ждут, когда толпа соберётся, затем массово всех переводят. Такой "тянучки", как возле бизнес-центра "Сургутнефтегаз" нет. То, что возле "Восхода" поставили накопительный светофор - очень правильное решение.
Сергей Б Kirill Akincev
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Сегодня в 13:43
Сургутян то в Москве много подавило с их привычкой переходить дорогу как паровоз по рельсам. Как-то давно даже в местном СМИ писали. Типа научил Ченчевич культуре на нашу голову.
Однако Сургут это точно не Сочи. Особенно зимой в морозы и пешеходам, и водителям не комильфо.
Еще как-то запомнилось, как прошлой осенью даму в белом, ожидающею зеленый на переходе, окатило из грязной лужи от проезжающей газели. Всякое бывает.
Kirill Akincev Сергей Б
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Сегодня в 14:47
Ну, это такой тонкий намёк был, что некоторые переходы неплохо было бы взять под внимание. Наверняка, в ГИБДД Сургута знают об этом, но обращений от граждан не было, а без них они не имеют права ничего предпринимать.
Сергей Б Kirill Akincev
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Сегодня в 15:59
Просто в Сочи Путин часто бывают, вот они и стоят. А у нас ГИББД лучше не поминать, это как черта, от них один коллапс. Да и некогда им. Их щас с весов на мосту турнули, а такая кормушка гарная была, для ихнего общака. Они щас всем скопом за коммерсантом охотятся, которого на весы поставили. По центральному ТВ показывали.

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Мнения

Вам не стыдно?

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Я живу в Сургуте уже достаточно долго и застал те времена, когда взаимопомощь, взаимовыручка, сострадание были в нашем городе не просто словами
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