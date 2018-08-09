В Сургуте у «Ленты» на Югорском тракте установят светофор, чтобы обезопасить пешеходов

Вчера глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети сообщил, что в скором времени решится ситуация с нерегулируемым пешеходным переходом между супермаркетом «Лента» и автосалоном KIA на Югорском тракте.

«Для устранения «пробок» на дороге и снижения риска ДТП с участием пешеходов, будет установлен светофор. Светофор регулируемый — с кнопкой вызова зеленого сигнала для пешеходов», — пишет градоначальник.

Шувалов отмечает, что ему часто поступают предложения от горожан установить в указанном месте надземный переход, но делать этого власть не будет. Установка светофора, по мнению главы города, улучшит ситуацию.