Почти 700 школ проверят перед новым учебным годом в Югре

До 15 августа продлятся проверки югорский школ на готовность к учебному году. В общем комиссия осмотрит 699 образовательных организаций.
Ревизоры проверяют доступность агитационной информации, уровень инженерно-технической базы, документы о пожарной и антитеррористической безопасности, пожарную сигнализацию и кнопку экстренного вызова полиции.
Как помогает сургутянам «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Руководитель АНО Алексей Редькин // ONLINE 17 августа в 12:00